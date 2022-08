Deutschland Tour in der Region Wo gibt es welche Sperrungen?

Einmal quer durch Thüringen, von dort nach Marburg in Hessen, durch den Schwarzwald und bis nach Stuttgart: An fünf Tagen sind 132 Radsport-Profis aus der ganzen Welt auf der Deutschland Tour, dem wichtigsten Radrennen des Landes, unterwegs. Los ging die erste Etappe in Thüringen am 25. August. Am Sonntag, 28. August, steht nun die finale Etappe an – auf den 188 Kilometern vom Schwarzwald in die Landeshauptstadt wird der Gesamtsieger der Deutschland Tour 2022 gesucht. Der Weg nach Stuttgart führt die Profisportler auch durch die Kreise Böblingen und Ludwigsburg – unter anderem durch Merklingen, Rutesheim, Renningen, Leonberg, Ditzingen und Kornwestheim bis Stuttgart.