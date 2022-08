188 Kilometer vom Schwarzwald bis in die Landeshauptstadt haben die über 130 Profi-Rennradler im Rahmen der Deutschland-Tour am Sonntag zurückgelegt – und sind dabei auch durch einige Kommunen rund um Leonberg gedüst. Dass so ein sportliches Ereignis wirklich besonders ist, zeigten schon die Zuschauermengen, die sich in Merklingen, Rutesheim, Renningen , Leonberg und Ditzingen entlang der Strecke versammelten, um die Sportler anzufeuern.