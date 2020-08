Deutsche Quali-Liga Malmsheimer erreichen Platz 8 beim Segelfliegen

Das letzte Wochenende der Saison am 22. und 23. August war schwierig mit an die 40 Kilometern pro Stunde Wind, was fürs Segelfliegen sehr ungünstig sei. Dennoch fand sich an beiden Tagen eine Gelegenheit, in dem die Mitglieder des SFC aufsteigen konnten. Peter Stierlen erreichte am ersten Tag sogar die höchste Schnittgeschwindigkeit, alle anderen starteten tags darauf. Da ging es ohne viel Kreisen von Östringen nach Heppenheim und zurück, „immer schön auf der Windseite des Odenwalds“.