Deutsche Meisterschaft Ditzinger Bogenschützen treffsicher

Zwei Mixed-Teams holen Gold

Die Bogenschützen waren bei den sogenannten Finals – an vier Tagen wurden in 14 Disziplinen über 120 Deutsche Meistertitel vergeben – nicht nur quantitativ stark vertreten, sondern auch qualitativ: Sie traten mit drei Titeln die Heimreise an. Abigail Meyer und Jan Hoffmann triumphierten als Mixed-Team mit dem Compound-Bogen, Mia Bauer und Paul Schäuffele setzten sich ebenfalls im Mixed gegen die Konkurrenz bei den Schülern A durch. Udo Weyhersmüller startete gleich für zwei Clubs. Mit dem Ditzinger Recurve-Team landete er auf Rang elf. In der Master-Klasse für Schützen ab 50 Jahre, trat er für den Bogensportclub Schömberg an und trug im Finale gegen TSV Jahn Freising zum Gewinn des Titels bei.