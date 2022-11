Deutsche Journalistin in der Ukraine Als der Krieg kam, war sie bereits dort

„Das sind alles Menschen, die noch einmal einen Krieg erleben müssen, von einem Land, das sie unter Umständen aus den KZs befreit hat“, gibt sie zu denken. „Es gibt Orte, an denen die Menschen in den Keller gesperrt wurden, an der Schule 300 Menschen. Zum Teil sind sie erstickt“, erzählt Beer. Nach Aussage der Bewohner haben Angehörige der russischen Armee oben gehaust und sich alles angeeignet.

Bevor der Kanzler in die Ukraine reiste, bekommt Beer auch solche Sätze zu hören: „Wann kommt denn Olaf Scholz endlich, wir finden ihn scheiße.“ Als die Getreide-Geschichte losgeht, befinden sich Beer und ihr Team in Odessa. „Die waren sehr nervös. Der Hafen dort ist militärisches Sperrgebiet.“ Filmarbeiten sind strikt verboten. Sie als Radiojournalistin hat es einfacher. Um die Atmosphäre einzufangen, lässt sie ihr Aufnahmegerät laufen. „Kollaboration ist ein sehr wichtiges und schmerzhaftes Thema in der Ukraine“, erklärt sie. Selbst im Staatsapparat gibt es Kräfte, die mit Russland kooperieren. „Warum der Süden von Cherson so einfach eingenommen werden konnte“, eine These, die keine mehr ist, berichtet sie.

Die Verzweiflung der Menschen ist immer wieder zu spüren

Viel muss in der Ukraine aufgearbeitet werden. Wie verzweifelt die Menschen sind, bekommt Beer immer wieder zu spüren. Flüchtende Menschen, die wochenlang auf dem Boden nächtigen. Kinder, die mit der Situation nicht klar kommen, deren Hass sich auf die nächsten Angehörigen entlädt. Es ist eine schwierige Situation. In Isjum hat sie Reporterglück, trifft Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Er schien uns sehr bedrückt.“ Am nächsten Tag dann die Information über das Massengrab. „Meine Tochter hat gesagt, dass sie jetzt auch gerne Russen töten möchte“, berichtet ihr ein Polizist in Isjum traurig. Traumatisierte Kinder, die Verstörendes von sich geben – eine andere, hässliche Facette des brutalen Angriffskriegs.

Bei der Exhumierung der ersten Toten ist sie nah dran. Wieder ein Bild, das die traurige Realität und die Hässlichkeit dieses Krieges zeigt – weiße Leichensäcke. „Wir haben selber gesehen, dass sie zum Teil auf dem Rücken zusammen gebundene Hände hatten und Schlingen um den Hals.“ Dann das Bild der dreijährigen Milenka mit Teddy im Arm. „Sie sitzt schon fast routiniert im Keller, neben ihr die Großmutter“, wie Beer erzählt. Negativ beeindruckend findet sie, dass Milenka die Sirenen mittlerweile nachahmt. Kinderbetten stehen unter dicken Rohren, Spielzeug liegt neben Decken und Kissen.

Sich mit der Situation zu arrangieren ist nötig. Flucht kommt für diese Leute nicht in Frage. „Solange unser Haus steht, hoffen wir, dass unsere Armee die Russen aufhalten kann“, bekommt Beer immer wieder zu hören und wird schon bald wieder aus der Ukraine berichten.