Der Rutesheimer Haushalt 2021 steht Geld wird zu Bauland und wieder zu Geld

Vieles ist aus dem Vorjahr geschoben

Eine Finanzierungsrate von weiteren zwei Millionen Euro ist für den Hort-Anbau an der Realschule vorgesehen. Neu ist lediglich der Anbau an den Kindergarten in der Silcherstraße in Perouse – 1,1 Millionen Euro sind hierfür vorgesehen. An der Netze BW will sich die Stadt mit 2,7 Millionen Euro beteiligen. Das war schon 2020 vorgesehen, wurde dann aber wegen Corona verschoben. Die Sanierungen und Erneuerungen im Abwassernetz schlagen mit knapp 700 000 Euro zu Buche.

Der Haushalt 2021 beruht darauf, dass die Stadt 32,3 Millionen Euro einnehmen wird. Rund 58 Prozent davon sind Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aber 2019 betrug der Anteil an der Einkommenssteuer noch 8,3 Millionen Euro, 2021 werden es 400 000 Euro weniger sein. Auch die Gewerbesteuer sinkt um eine Million auf 3,6 Millionen Euro.