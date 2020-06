Der Platz vor dem Rathaus verändert sich Der Platz vor dem Rathaus verändert sich

„Attraktiven Flaniermeile“

Mit dem Abschluss der Arbeiten, deren Planung in den Anfängen bereits vor rund sechs Jahren begann, soll die Hauptstraße zu einer „attraktiven Flaniermeile“ werden. Unter anderem bekommt sie einen zusätzlichen Brunnen, breite Gehwege sowie Blindenleitlinien an Kreuzungen und abgesenkte Bordsteine. Was im Gemeinderat einst keine Mehrheit fand, war ein Antrag der Frauen für Renningen, eine zusätzliche Rampe für Gehbehinderte anzulegen, die einen besseren Zugang unter anderem zum Optiker gewähren würde. Der Grund war der knappe Platz. Auch die Frage nach der Anzahl und Positionierung der Parkplätze wurde lange und intensiv diskutiert. Zusätzlich zu den Parkplätzen an der Hauptstraße werden weitere öffentliche Parkflächen hinter dem Krippenmuseum entstehen.