Der Märchengarten von Aidlingen Als das Schneewittchen noch an der Aid lebte

Seit Oktober 2018 befindet sich das Gelände mit dem alten Mühlengebäude in seinem Besitz. Für ihn gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Windmühle und das Schwarzwaldhaus verfallen lassen oder alles restaurieren. „Wenn ich an meine Kindheit denke und daran, wie gerne ich in diesem Märchengarten war, eine leichte Entscheidung.“

Schließlich war es ab einem gewissen Alter sein Job gewesen, jeden Sonntag für den Betrieb zu sorgen. „Eine Aufgabe, die ich nur allzu gerne wahrgenommen habe“, erzählt er mit strahlenden Augen. Für die Beschickung des Wasserrads sorgen, bei den Zwergen nach dem Rechten sehen, während der Dämmerung die Beleuchtung anknipsen. „Es war einmalig, so was direkt vor der Haustür zu haben“, schwelgt Oehler in Erinnerungen. „Diese enge Bindung ist ganz schwer in Worten zu beschreiben, so was vergisst man einfach nicht.“

Wind und Wetter haben Spuren hinterlassen

Zunächst mussten die Dächer der Miniatur-Gebäude neu gedeckt werden, Wind und Wetter hatten die Schindeln stark in Mitleidenschaft gezogen. Dann war ein neuer Anstrich nötig, wobei Eberhard Oehler tatkräftige Unterstützung hatte. Hans-Joachim Jusztusz von der Aidlinger Malerwerkstätte Jusztusz und Nietsch übernahm alle Arbeiten kostenlos. „Er war in seiner Kindheit oft bei uns, ist wie ich damit aufgewachsen und hat sich deshalb so ins Zeug gelegt“, erzählt der Besitzer sehr dankbar.

Schließlich nutzte der gelernte Elektrotechniker selbst die freigewordenen Stunden in der passiven Altersteilzeit dazu, wieder eine Beleuchtung zu installieren. Die Berufserfahrung half ihm. Und was ist mit Schneewittchen, Rotkäppchen und Co.? „Die Mechanik wieder herzustellen, die mit den beweglichen Figuren verbunden ist, wäre zu kompliziert“, räumt Eberhard Oehler ein. „Auch die Wartung ist wegen der Witterung zu aufwendig.“ Dafür kommt demnächst ein neues Wasserrad, das dann die Windmühle wieder zum Laufen bringt. Das hat sich zwar etwas verzögert, aber demnächst soll es endlich soweit sein.

„Es wird keine Attraktion wie damals, das ist mir bewusst“,sagt Eberhard Oehler und nickt. Zumal es heutzutage vor allem für Kinder viele andere Beschäftigungen gebe. „Aber ich bin mir sicher, dass es auch jetzt einige Leute geben wird, die an dieser Stelle verweilen.“ Und viele Ältere werden sich bei dem Anblick an die Zeit erinnern, als der Aidlinger Märchengarten ein echter Publikumsmagnet war.