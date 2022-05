Der letzte Lebensweg Hospiz bildet Sterbebegleiter aus

Sterben und Tod sind die großen Themen der Hospizarbeit. Die Auseinandersetzung damit geschieht zunächst in der Ausbildung. Menschen, die sich für dieses Ehrenamt entscheiden, brauchen einbesonderes Rüstzeug. Denn mit dem, was ihnen im Umgang mit Menschen begegnet, die sich an den Grenzen des Lebens befinden, müssen sie angemessen umgehen können. Für Ehrenamtliche, die sich zutrauen, Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens zu unterstützen, bietet das Hospiz Leonberg einen neuen Kurs zur Sterbebegleitung an.