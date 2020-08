Der langjährige Leiter des Ditzinger Liegenschaftsamtes geht in Pension Ein Leben für die Unterschrift

Zu überzeugen war das eine, transparent und vergleichbar zu bleiben, das andere. So wie er den Kontakt auf dem Acker suchte, so wurden deshalb für den Bau der Ortsumfahrungen alle Grundstückseigentümer zur selben Zeit angeschrieben, ihnen gemeinsam die Pläne präsentiert. „In der kollektiven Erinnerung gibt es keinen, der das Gefühl hat, schlechter behandelt worden zu sein“, sagt sein Chef, der Oberbürgermeister Michael Makurath.

Die Grundstücksangelegenheiten blieben Chefsache, auch als das Amt wuchs. Wirtschaftsförderung und Gebäudemanagement kamen dazu, also die Verantwortung für die städtischen Immobilien auch während der beiden Flüchtlingswellen der vergangenen Jahre. „Ich habe die Liegenschaften als mein Hobby empfunden“, sagt Schill. Bisweilen führte sein Weg mehrfach in der Woche zum Notar. So entscheidend dieser Termin immer gewesen ist, so sehr war er in der Regel Formsache, weil die Verträge vorab bis ins Detail ausgehandelt sind.

Auch im in jenem Fall, für den Schill eigens nach Frankfurt reiste. Am frühen Abend, so rechnete er, würde er wieder zurücksein. Weit gefehlt: die Vertreter des Vertragspartners diskutierten den Vertrag abermals in allen Einzelheiten. Schill wusste, wie weit der Gemeinderat bei Änderungen mitgehen würde. Am Ende waren auch unter diesen Vertrag die Unterschriften gesetzt.

Aus dem Rathaus in die Ferne

Der Vorsitzende des Gemeinderats, Oberbürgermeister Michael Makurath, würdigt seinen langjährigen Amtsleiter als geradlinig und verlässlich, mit einer gewissen Frustrationstoleranz, wenn Grundstücksgespräche im ersten Anlauf nicht gewünscht waren. Mancher, so Makurath, habe das Grundstücksgeschäft noch unbedingt mit Karl Schill abschließen wollen.

Schill selbst zieht es nun in die Ferne, nach Brasilien, die neue Heimat seiner Tochter. Er habe seinen Beruf gerne ausgeübt, daran lässt er keinen Zweifel. Er lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass er sich auf die Zukunft freut. In seiner Abschiedsmail zitierte er eine Weisheit aus Südafrika.

Darin heißt es: „Wer immer kommt, kommt. Und es ist richtig. Wann immer es beginnt, beginnt es. Und es ist richtig. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und es ist richtig.“ „Diese Gelassenheit“, sagt Karl Schill, „hat mir immer gutgetan“.