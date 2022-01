Nach dem Theologiestudium in Tübingen, dem Vikariat sowie einem berufsbegleitenden Studium zum Kommunikationswirt arbeitete Christian Tsalos als Pfarrer in Musberg und im damaligen evangelischen Pressehaus der Landeskirche. Anschließend war er zwölf Jahre als Pfarrer in Albstadt-Ebingen tätig. 2008 wurde er Pressesprecher der Landeskirche. Seit elf Jahren ist er Pfarrer in Heimsheim. Christian Tsalos ist verheiratet und hat drei Kinder sowie fünf Enkel. Seine Hobbys sind Fotografieren, Reisen, Musizieren und Lesen.