Der Fußball macht Pause Kleine Gewissheit in Zeiten der Ungewissheit

Zweifacher Rekordhalter

Rolf Kramer hält ganz aktuell zwei Rekorde in der Fußball-Abteilung der SKV Rutesheim. Er führte insgesamt acht Jahre (ab der Saison 2011/2012 bis 2019) Regie am Spielfeldrand – keiner war bisher länger Trainer der ersten Mannschaft als er. Aber auch keiner kürzer. Ende September übernahm er sein ehemaliges, vom Abstieg bedrohtes, Verbandsliga-Team, nachdem sich der Verein zuvor von Jens Eng getrennt hatte. Laut Plan sollte Rolf Kramer bis zur Winterpause bleiben und dann die Aufgabe an Marcel Pfeffer übergeben. Doch wegen Corona ist Kramers Job eher zu Ende als gedacht. „Sehr schade, denn wir waren, was die Struktur betrifft, auf einem guten Weg und hätten den Dezember gerne noch mitgenommen.“