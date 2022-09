Der Altkreis am Wochenende Bevölkerung in Feierlaune

Langsam los ging es am Wochenende auch an der Kulturraststätte Leonberg: Im Rahmen des Projekts, das in der Stadt am Engelberg als Teil des Festivals „Über: Morgen“ der Kulturregion Stuttgart stattfindet, soll vor der alten Schuhfabrik eine aus recyceltem Material gezimmerte Raststätte entstehen. Richtig gewerkelt wird zwar erst ab Montag, am Wochenende waren aber bereits einige Vereine mit Programm vor Ort. Etwa der OGWV Leonberg, der mit Jugendlichen Apfelsaft gepresst hat.