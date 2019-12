Dennis Müller Trio Ein tiefes Gefühl des Ergriffenseins

Er verbindet Glaube und Musik

Als 19-Jähriger war Dennis Müller dann auf dem Weg ins Musikstudium. Zwei Wochen vor den ersten Aufnahmeprüfungen hatte er ein besonderes Erlebnis. „In einem Gebet hatte ich das Gefühl, dass mich mein Weg in die Theologie führt. Diesem ,Bauchgefühl’ bin ich dann gefolgt“, erzählt er.

Heute nun hat er auf ganz wundervolle Weise die Möglichkeit, beide Bereiche miteinander zu verbinden und Menschen teilhaben zu lassen. „Ich möchte unbedingtes Berührt-Werden vermitteln. Das, was mich am tiefsten berührt in meinem Leben, ist die Liebe. Die Liebe zu mir selbst, die Liebe zu meinem Mitmenschen und die Liebe zum Transzendenten“, betont er. Und genau das ist es auch, was er den Menschen mitgibt. Denn die Musik des Dennis Müller berührt. Gerade auch in diesem Rahmen – in der Kirche. Eine schöne, außerordentliche und ganz besondere Verbindung.

So ist auch dieser Weg, den Dennis Müller geht, ein ganz besonderer. Angetrieben von der eigenen Kraft, diesem Willen und insbesondere von der Liebe: Der Liebe zur Musik und zur Theologie. Ein Weg, den er übrigens nicht alleine gehen musste. „Meine Eltern haben mich immer emotional und materiell auf diesem Weg unterstützt. Für sie ist es das Wichtigste, dass ich glücklich bin bei dem, was ich tue“, erzählt er. Und dieses Glück empfindet er in der Verbindung von Jazz und Kirche oft. Das spürt auch seine achtjährige Tochter. „Manchmal macht sie auch schon mit“, sagt er sanft.