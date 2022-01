Leonberg - Rund 200 Menschen haben sich am Montagabend auf dem Leonberger Marktplatz versammelt und sind zum Rathaus gezogen. Eine Kundgebung war beim Ordnungsamt nicht angemeldet, doch geht die Stadt davon aus, dass es sich um eine Art „Corona-Spaziergang“ gehandelt hat, so wie er in anderen Städten zu beobachten ist.