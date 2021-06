Leonberg - Weil die Delta-Variante verstärkt im Stadtgebiet von Leonberg aufgetreten ist, bietet der Kreis Böblingen dort kurzfristig Termine mit Impfstoff aus einer Sonderlieferung an. Die Aktion findet am Samstag, 3. Juli, im Beruflichen Schulzentrum Leonberg (Fockentalweg 8) in Gebäude A statt. In einem ersten Schritt gab es ein Impfangebot an Eltern und Beschäftigte der Schulen und Kitas in Leonberg.