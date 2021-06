Defekte Leitung Leonberg hatte teilweise eine Stunde keinen Strom

Leonberg - Am Donnerstagvormittag um 10.43 Uhr ist in rund einem Viertel Leonbergs der Strom ausgefallen. Betroffen war vorwiegend der Bereich um die Altstadt. Grund für den Ausfall war ein defekter Überspannungsableiter an der Freileitung zwischen den zwei Stationen Hertichstraße und Rübenloch. Außerdem kam es zu einem Kabelfehler zwischen dem Umspannwerk Leonberg und dem Finanzamt hinzu. Nach 28 Minuten konnte die Stromversorgung wieder schrittweise hergestellt werden, bis 11.42 Uhr waren alle wieder versorgt.