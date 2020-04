Defekt im Klärwerk? Zu wenig Sauerstoff – Fischsterben in der Glems

Die Betriebsstörung führte zu einer Schaumbildung. Vermutlich handelt es sich um Schwimmschlamm, der über das Nachklärbecken in die Glems gelangte und so den Sauerstoffgehalt des Wassers verringerte – was den Tod der Fische auslöste. Die Schlammschicht wird jetzt abgesaugt und entsorgt. Eines der drei Nachklärbecken wurde bereits an Ostersonntag vom Netz genommen. Es wird entleert und gereinigt, damit es Ende der Woche wieder in Betrieb gehen kann.