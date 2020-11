Debatte im Leonberger Gemeinderat Die August-Lämmle-Schule heißt bald anders

Die Leonberger KZ-Gedenkstätten-Initiative setzte sich stets kritisch mit Lämmles Rolle in der Nazizeit auseinander. Vor einem Jahr forderte sie Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) schriftlich auf, die Ehrenbürgerschaft und die Namensgebung zu überprüfen.

Der OB brachte dieses Ansinnen in den Kultusausschuss des Gemeinderates ein, wo der Auftrag für ein wissenschaftliches Gutachten beschlossen wurde – jenes von Peter Poguntke, das jetzt vorliegt.

Die aktuelle Diskussion

Im Gemeinderat stellt der Historiker die wichtigsten Eckpunkte seiner Forschungen am Donnerstag persönlich vor und stößt damit auf große Anerkennung und weitgehend auf inhaltliche Zustimmung.

„Ein klares und abgewogenes Gutachten“, lobt Gudrun Sach von den Grünen, die die Umbenennung der Schule für ausreichend hält und die Straßennamen belassen will: „Wir sollten nicht alle Steine des Anstoßes aus dem Weg räumen.“ Ottmar Pfitzenmaier (SPD) sieht es genau so: „Nur absolut integere Persönlichkeiten verdienen die Ehrenbürgerwürde.“

Elke Staubach merkt an, dass der heutige Gemeinderat sich nicht in die Vorstellungen des Gremiums vor fast 70 Jahren hineinversetzen könnte: „In der damaligen Situation hat man es für richtig gehalten.“ Ähnlich sieht es Axel Röckle: „Wir können uns glücklich schätzen, in einer anderen Zeit zu leben“, sagt der Fraktionschef der Freien Wähler. „Aber Lämmles Verhalten hat unsere Altvorderen nicht daran gehindert, ihm die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.“ Röckles Fraktionskollege Jörg Langer hält die Debatte für überflüssig: „Haben wir keine anderen Probleme?“ Eine Haltung, der der OB mit Vehemenz widerspricht: „Es ist unsere Pflicht, uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.“

Karl Heinz Wetterauer, der Rektor der August-Lämmle-Schule, will nun mit Schülern, Eltern und Kollegen zügig Namensvorschläge erarbeiten: „Ich habe mit dieser Entwicklung gerechnet.“