DAV Leonberg Mehr als aktive Bergsportler

Leonberg - Was tun, wenn man als begeisterter Bergfreund aus Leonberg nicht mehr regelmäßig den Weg nach Stuttgart zum Stammtisch der Alpinen Tourengruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf sich nehmen möchte? Man gründet, wie es Gerhard Nast im Jahr 1996 getan hat, einfach selbst einen Stammtisch vor Ort. Hierfür schreibt er 200 Mitglieder der DAV-Sektion Stuttgart, die aus Leonberg und Umgebung stammen, an und unterbreitet ihnen seine Idee. Zum ersten Leonberger Stammtisch am 2. Oktober 1996 kommen dann tatsächlich 40 Interessenten in die Vereinsgaststätte der ehemaligen TSG Leonberg auf dem Engelberg. Dieses Datum ist offiziell die Geburtsstunde der Bezirksgruppe Leonberg – eine Untergruppe der DAV-Sektion Stuttgart, die am 13. November 2021 ihr 25-jähriges Bestehen in der Steinturnhalle feiert.