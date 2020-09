Dating-App „Aquema“ Wie eine Böblingerin lesbischen Frauen bei der Partnersuche hilft

Eine Situation, die auch Jasna gut kennt. Vor zwei Jahren war auch die Böblingerin, die gerne beim Vornamen genannt werden will, bereit für eine neue Partnerin an ihrer Seite. „Ich habe mich dann online umgeschaut und nur gedacht: Was für ein Mist. Das Angebot war einfach unbefriedigend und meine Bedürfnisse wurden überhaupt nicht erfüllt.“ Den Kopf in den Sand zu stecken, kam für die 37-Jährige aber nicht in Frage, sie nahm sich dem Thema an – und ihre eigene Dating-App „Aquema“ war geboren.