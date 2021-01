„Zwei neue Erdenbürger und ihre Mütter sind noch in der Warteschleife“, sagt die Hebamme Miriam Schöps, die die Geburten am ersten Tag im neuen Jahr begleitet. Bei dem Nacht-Team der Geburtsstation ist es hingegen relativ ruhig zugegangen, denn das letzte Baby des Jahres 2020 war bereits um 13.32 Uhr zur Welt gekommen. „Da gab es das zu tun, was immer drum rum um das Neugeborene und die Mutter zu tun ist“, sagt die Hebamme.