Dank Sparprogramm Mönsheim kann Haushalt nur knapp ausgleichen

Bei den geplanten Investitionen sticht die Sanierung des Feuerwehrmagazins mit 650 000 Euro heraus. Diese soll in 2022 abgeschlossen werden. 175 000 Euro werden für die Kontrolle der Abwasserkanäle, die auf Schäden überprüft werden müssen, angesetzt. 80 000 Euro sollen in die Vorplanung für ein Rückhaltebecken am Grenzbach fließen. Diese Ausgabe hatte der Gemeinderat vor zwei Jahren aus Kostengründen noch zurückgestellt. Nun aber will man hier einen weiteren Schritt in Richtung Hochwasserschutz gehen. Das gilt auch für die Renaturierung des Grenzbachs, wofür 50 000 Euro eingestellt wurden. 60 000 Euro gehen als Vermögensumlage an den Zweckverband Bauhof für die Ersatzbeschaffung eines Radladers.

Finanzielle Vorsorge für Energiekosten?

Bevor der Gemeinderat den aller Voraussicht nach letzten Haushalt in der Amtszeit des Bürgermeisters Thomas Fritsch einstimmig als Satzung verabschiedete, tauchte die Frage auf, ob man angesichts steigender Energiekosten nicht finanziell Vorsorge treffen müsse. „Gibt es irgendwelche Vorplanungen“, fragte Norman Freiherr von Gaisberg (FWG). Der Bürgermeister verneinte dies. „Dann müssten wir den Haushalt komplett neu machen“, sagte er. Man habe keinen pauschalen Aufschlag bei den Energiekosten drin, sondern diese vom vergangenen Jahr hochgerechnet. Wenn sich herausstelle, dass die Kosten eklatant in die Höhe gehen, müsse man einen Nachtragshaushalt machen, so Thomas Fritsch. Auf die Frage von Joachim Baumgärtner (UBLM), ob man schauen könne, wo man beim Energieverbrauch einsparen kann, sagte Fritsch, ihm sei nicht bewusst, wo man das tun könne. Schon jetzt würden die Temperaturen in nicht genutzten Gebäuden gesenkt.