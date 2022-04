Daniel Töpfer im Interview „Den Außeneindruck, ich wäre kalt, nehme ich in Kauf“

Auch, wenn es in Esslingen nicht zum Sieg gereicht hat, war die Wahl durchaus ein Erfolg. Hätte das nicht motiviert, in einer Position mit politischem Wettbewerb zu bleiben?

Nein, ich hätte dazu das passende Pendant gebraucht. Ich möchte nicht drei Jahre warten, bis irgendwo eine passende Wahl stattfindet. Und ich bin auch nicht der Typ, der aus einem falsch verstandenen Willen heraus unbedingt weitermachen muss. Hop oder top.

Aber Sie wissen schon, wie es weitergeht?

Ja, das behalte ich aber für mich. Ich beende ganz bewusst meine Amtsperiode in Weissach. Der Posten ist mit sehr viel Entbehrung verbunden, Sie haben sehr wenig Privatsphäre und große Einschränkungen in der Familie. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder einkaufen gehen zu können, ohne mich für den Inhalt meines Korbes rechtfertigen zu müssen.

Das Rathaus war ein Scherbenhaufen

Im Amtsblatt sprachen Sie jüngst von einem Scherbenhaufen, den man Ihnen 2014 bei Amtsantritt hinterlassen hatte. Wie blicken Sie heute auf die Situation?

Eigentlich noch verschärft. Hätte ich gewusst, was hier in Weissach auf mich zukommt, hätte ich niemals freiwillig in einer Gemeinde kandidiert, in der das Rathaus nicht mehr arbeitsfähig ist, wo es bekanntermaßen größere Verwerfungen im Gemeinderat gibt und auch haushälterisch vieles dermaßen in Schieflage ist. Blickt man jetzt zurück, sieht man, dass wir sechs, sieben Jahre gebraucht haben, bis wir alles auf einem Stand hatten, mit dem normales Arbeiten möglich ist.

Bedauern Sie es, dass Sie eine Zeit des normalen Arbeitens jetzt nicht mehr voll ausschöpfen werden können?

Nein, gar nicht. Da darf sich ab dem Herbst gerne jemand anderes austoben. Meine Nachfolge bekommt ein organisatorisch gut bestelltes Haus übergeben. Ich werde dann mit etwas Abstand entspannt beobachten, was sich in Weissach entwickelt. Gleichermaßen wird man immer nachvollziehen können, wer welche Fußstapfen hinterlassen hat.

Was war aus heutiger Sicht Ihre größte Baustelle?

Die größte tatsächliche Baustelle war die Ortsdurchfahrt Flacht, gemessen an Zeit und Kosten. Die größte Baustelle im übertragenen Sinne war das vollständige Reorganisieren des Rathauses, gepaart mit der Aufarbeitung der Wohnungsbaugesellschaft (damals KommBau), des Haushaltes mit zeitgleicher Haushaltskonsolidierung und dem Anstoßen zahlreicher neuer Projekte – wohlgemerkt alles parallel und unter Vollgas.