Cyberattacken auf Kommunen Auch Altkreis-Behörden rüsten sich

Etwa einen Monat ist es her, dass die Verwaltung der Stadt Suhl in Thüringen einen schweren Cyberangriff erlebt hat. Als Folge waren die Computersysteme mehrerer Ämter tagelang nicht mehr einsatzfähig. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist seitdem zudem vermehrt von Hackerattacken aus Russland zu hören. IT-Experten und Politiker warnen, dass Spionage- und Schadsoftware in Deutschland stärker als bisher zum Einsatz kommen könnten. Sind die hiesigen Behörden für digitale Angriffe gewappnet?