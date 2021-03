Crowdfunding-Aktion in Rutesheim Ein Zeichen der Solidarität setzen

Lebens- und liebenswerte Stadt

„Es geht um Rutesheim im und nach dem Lockdown, es geht darum, die Stadt so lebens- und liebenswert zu erhalten, wie sie ist“, lautet der Appell der Wirtschaftsförderin. Das Wort Crowdfunding setzt sich aus den englischen Begriffen Crowd (Menschenmenge) und Funding (Finanzierung) zusammen. Die Stadt und der VdS Rutesheim möchten die Bürger und die Unternehmen über eine Plattform zusammenbringen, um Solidarität und Lebensqualität vor Ort zu erhalten.

In bis zu sechs Wochen werden Investitionen von der Crowd generiert. Auf der Crowdfunding-Plattform können die Unternehmen selbst wählen, welche Gegenleistungen (etwa Gutscheine, Produkte, Projekte) sie ihren Unterstützern anbieten möchten. Diese wiederum wählen, was sie von wem möchten, können aber auch eine Geldspende hinterlassen.

Beitrag gegen die lokale Not

Was versprechen sich die Organisatoren? Zum einen werde die Politik auf die Lage aufmerksam gemacht und gleichzeitig ein Beitrag geleistet, die lokale Not zu lindern. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu entscheiden, wen und was sie unterstützen und können sich so mit ihrem direkten Umfeld solidarisieren.