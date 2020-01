Craft-Beer-Macher aus Böblingen Der Brauer ohne Brauerei

Böblingen - Helene steht umgeben von Bierkästen und Regalen voller Kleinkram an Oliver Koblenzers Arbeitsplatz. Immer, wenn er Zeit hat, schraubt er an Helene rum, macht sie fit für den nächsten Braugang. Helene ist einer von Koblenzers vier Braukesseln, mit denen er ständig neue Biere probiert. Ein wenig Hopfen zugeben, Bier probieren, wieder etwas nachgeben, noch mal probieren. Bis die Mischung stimmt. So entstanden schon 40 Biere in Oliver Koblenzers Bierküche in Böblingen, sechs davon verkauft er unter dem Namen Kraftbierwerkstatt.