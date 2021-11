Coronazahlen Inzidenz im Enzkreis bei knapp 300

Enzkreis - Die nächste Warnstufe steht kurz bevor, die Zahlen steigen rasant: Überall in Baden-Württemberg nimmt die Zahl der Coronafälle zu. Auch der Enzkreis ist dabei keine Ausnahme. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei rund 295 – und ist damit im Vergleich zur vorherigen Woche um über 100 Punkte angestiegen. Am Dienstag sank der Wert zwar wieder auf 277 (Stand: 2. November, 16 Uhr), Grund dafür kann aber sein, das am Wochenende und an Feiertagen in der Regel weniger Fälle in der Statistik gemeldet werden.