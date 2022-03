Coronavirus Werden mobile Impfteams abgezogen?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Impfpflicht – viel Arbeit für Gesundheitsämter

Nach dem massiv erhöhten Impfbedarf von November 2021 bis zum Januar des laufenden Jahres ist die Nachfrage nach Terminen derzeit rückläufig. Auch in Leonberg nehmen die Bereitschaft und das Interesse in der Bevölkerung seit einiger Zeit ab. Die Stadtverwaltung hofft, dass durch den neuen Impfstoff von Novavax viele bislang unentschlossene Einwohner sich nun noch impfen lassen. Ab kommender Woche Donnerstag wird bei den Aktionen in Leonberg das neue Vakzin von Novavax verwendet.

Niedergelassene Ärzte impfen weiter in der alten Post

Zusätzlich immunisieren in der alten Post – seit Oktober 2021 – niedergelassene Ärzte aus Leonberg gegen das Coronavirus. Die Angebote der ortsansässigen Mediziner werden nach aktuellem Stand weiterlaufen, schreibt die Stadt. Sie finden derzeit mittwochs im zweiwöchigen Rhythmus statt.



Auch im Süden des Landkreises Ludwigsburg ist der Bedarf niedrig, teilt das Landratsamt mit. „Daher werden bedarfsgerecht die Öffnungszeiten reduziert und teilweise Impfstützpunkte geschlossen.“ Die mobilen Teams des Landes betreiben unter anderem einen Stützpunkt in Ditzingen, der jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag öffnet. Ein weiterer Impfstützpunkt wird in Korntal-Münchingen vom Deutschen Roten Kreuz betreut, wo jeweils sonntags Aktionen stattfinden. Der Impfbus wird am 10. März Korntal-Münchingen und am 24. März Hemmingen anfahren. Er wird durch mobile Teams des Landkreises betrieben.

Impfstützpunkte könnten geschlossen werden

Ob der Stützpunkt in Ditzingen über Ende März hinaus genutzt wird, ist derzeit offen. Bei den Aktionen der mobilen Teams werden nach Angaben des Landratsamtes zwischen 10 und 40 Impfungen durchgeführt. Obwohl die Nachfrage sinkt und daher die Termine eingeschränkt werden, „soll ein Grundangebot aufrechterhalten werden, um die niedergelassenen Ärzte kurz- bis mittelfristig zu unterstützen“, sagt Andreas Fritz, der Pressesprecher des Landkreises Ludwigsburg.