Coronavirus und Schule Nur vereinzelt lehnen Eltern Maskenpflicht ab

Eltern reagieren emotional

Andere Schulleiter berichten ebenfalls von vermehrten Gesprächen mit Eltern. So wie Eiko Schwalbe von der Realschule Gerlingen: „Wir haben einzelne Eltern, die ihre Sorgen und Bedenken mir gegenüber auch durchaus emotional äußern, wobei eine generelle Ablehnung der gesamten Thematik bei diesen einzelnen Fällen nur selten durchscheint. Die Vorlage angeblicher Beweise oder Gegendarstellungen erfolgte bisher nur indirekt oder pauschal.“ Er habe Verständnis, dass Eltern emotional reagierten. Solchen Äußerungen seinen von Unsicherheit und Angst um die eigenen Kinder geprägt. Dennoch müsse man sich sachlich unterhalten können. „Letztendlich müssen sich aber alle Beteiligten am Präsenzunterricht an die geltenden Vorgaben halten und diese setzen wir auch durch“, sagt Eiko Schwalbe.