Coronavirus Neue Testzentren in Rutesheim und Ditzingen

Jeweils ein Corona-Testzentrum unter der Leitung des Gerlinger Arztes Thorsten Pilgrim nimmt am Montag, 6. Dezember , seinen Betrieb auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts Bolay in Rutesheim und dem von Floraland in Ditzingen den Betrieb auf. Getestet wird vormittags in Ditzingen und nachmittags in Rutesheim.