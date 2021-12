Coronavirus Neue Teststation in Warmbronn

Leonberg - Die Sozialstation bietet ab Donnerstag, 16. Dezember, in der Staigwaldhalle in Warmbronn (Büsnauer Straße 67) eine Corona-Testmöglichkeit an. Die neue Teststation ist montags und donnerstags jeweils zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr geöffnet. Über Weihnachten und Neujahr gelten hingegen nur eingeschränkte Öffnungszeiten: Vom 24. Dezember bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar bleibt die Teststation geschlossen.