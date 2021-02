Coronavirus Mutation erreicht den Enzkreis

Verbreitung bei etwa fünf Prozent

Das Labor, mit dem der Enzkreis zusammenarbeitet, hat nicht nur die positiven Testergebnisse der letzten Woche analysiert, sondern ist noch weiter zurückgegangen. Etwa fünf Prozent der positiv Getesteten trügen ein mutiertes Virus in sich. „Laut Labor entspricht das dem, was auch aus anderen Teilen Deutschlands berichtet wird“, sagt Joggerst. Damit sei klar, dass ein Eindämmen oder Zurückdrängen der neuen Varianten nicht mehr möglich sei – auch weil bislang keine Hotspots erkennbar seien: Die 13 Fälle verteilen sich auf die vergangenen fünf Wochen und stehen nicht alle miteinander in Verbindung. Für Fälle, die mit der neuen Virus-Variante infiziert sind, hat das Land bereits schärfere Regeln erlassen: So verlängert sich die Quarantänezeit für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige von zehn auf 14 Tage, ein vorzeitiges Ende ist nicht möglich. Gleiches gilt bei Ausbrüchen in der Notbetreuung: Hier greift in diesen Fällen nicht mehr die sogenannte Cluster-Regelung, sondern ebenfalls eine 14-tägige Absonderung.