Coronavirus Mehr Test- und Impfangebote im Kreis Böblingen

Das neue Testangebot in der Alten Post ergänzt die bereits bestehende Testinfrastruktur in Leonberg. Neben einigen Arztpraxen bestehen weitere Möglichkeiten in der h&h Apotheke, beim SV Leonberg/Eltingen, im Leo-Center, in der Römergalerie sowie bei der Teststelle des Friseursalons „Haarmonie da Catia“. Einen PCR-Test kann man bei der Sozialstation machen, allerdings nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests, das bezeugt, dass man sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen kann.