Coronavirus Jetzt fehlen nur noch die Luftfilter

Leonberg - Es ist ein Geschenk vom Nikolaus. Die ersten 240 von insgesamt 508 Kohlendioxid-Ampeln, die die Stadt Leonberg bestellt hat, sind eingetroffen. Im Laufe der Woche wird mit der zweiten Teillieferung gerechnet. In Kürze werden auch die mobilen Luftfilter erwartet, welche die Stadt für 84 Räume in Kitas und Schulen vorgesehen hat. Ihre Lieferung wurde am 7. Dezember in Auftrag gegeben. Sie werden voraussichtlich ab Mitte Dezember geliefert.