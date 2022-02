Coronavirus in Leonberg und Umgebung 3G fällt weg: So reagieren Einzelhändler im Altkreis

Die Akzeptanz bei den Kunden ist sehr hoch

Auch Anja Müller, Angestellte bei Sport Krauss in Renningen, ist froh, dass die ständigen Kontrollen der Kundschaft seit dieser Woche entfallen. „Das war in unserem Geschäft die Aufgabe der Kollegen, die gerade an der Kasse sind, und die mussten manchmal die Kundschaft warten lassen, um zwischendurch die Nachweise der Personen zu überprüfen, die den Laden betreten haben.“

Die Akzeptanz bei den Kunden sei sehr hoch gewesen. „Die meisten sind schon am Eingang stehen geblieben und haben eigenständig ihren Impfnachweis gezeigt“, sagt Anja Müller, die das Gefühl hat, dass die Menschen jetzt, nachdem die 3G-Regel nicht mehr gültig ist, entspannter sind.

Ähnlich hat es Annegret Skubski, die Inhaberin des Spielwarengeschäfts Kauffmann Spielen & Schenken in Renningen, erlebt. „Die meisten Kunden hatten das ziemlich schnell verinnerlicht und haben das Handy immer schon am Eingang bereitgehalten.“

Trotzdem sei die Änderung für die Mitarbeiter natürlich eine große Entlastung. „Man muss auch nicht mehr ständig den Eingang im Blick behalten, die Leute können einfach reinkommen.“ Jeder Kunde musste am Eingang direkt überprüft werden, „das war schon recht zeitaufwendig“. Gerade in den Ferien, wenn auch viele Kinder in den Laden kamen, war der zu überblickende Besucherstrom noch mal größer.

Bestellung oder Beratung über Telefon

Mit dem Smartphone wurden dann Impf- und Testnachweise abgescannt. Wer so einen Nachweis nicht erbringen konnte oder wollte, für den suchte das Team von Kauffmann nach Alternativen, zum Beispiel eine Bestellung oder Beratung über Telefon und eine Abholung vor dem Geschäft.

Weiterhin gibt es einige, die die Zeit im Laden pandemiebedingt lieber auf ein Minimum begrenzen und daher das Angebot nutzen, sich über die Homepage des Geschäfts zu informieren und zu bestellen. „Das Angebot lassen wir daher auch noch weiterlaufen“, sagt Annegret Skubski. „Aber ich denke, die meisten sind wirklich hungrig, dass sie wieder direkt vorbeikommen können, das sagen uns die Leute auch.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Corona-Pandemie

Betroffen von der 3G-Regel waren aber nicht nur Geschäfte wie Kleider- und Spielwarenläden. Auch die Weltläden beispielsweise fallen in diese Kategorie, auch wenn sie viele Lebensmittel im Sortiment haben. Für sie habe sich der Aufwand aber in Grenzen gehalten, sagt eine Mitarbeiterin im Weltladen in Ditzingen. Die Impf- und Testnachweise wurden noch händisch überprüft. „Am Anfang war vor allem die Hürde, auf die Menschen zuzugehen und sie darauf hinzuweisen, aber das hat sich schnell eingespielt.“

Zum Teil habe es sogar positive Reaktionen auf die Kontrollen gegeben, „dass Leute gesagt haben: ,Das ist ja auch in unserem Interesse.‘“ Ein paar hätten am Mittwoch dann doch noch mal ihr Handy gezückt. „Denen konnten wir dann getrost mitteilen: Ihr müsst nicht mehr.“