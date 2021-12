Coronavirus in Leonberg Pferdemarkt-Absage trifft Schausteller hart

„Werden erneut zurückgeworfen“

Seit nunmehr 70 Jahren kommt die Familie Roschmann auf den Leonberger Pferdemarkt, organisiert seit Jahrzehnten den Rummel auf dem Festplatz in der Steinstraße. Die erneute coronabedingte Absage trifft Mark Roschmann sehr hart. „Das ist der nächste Schlag nach der Absage der Weihnachtsmärkte. Wir befinden uns in einer Dauerschleife und der ganze Berufszweig ist in Gefahr“, sagt der 40-Jährige, der mit seinen beiden Geschwistern David und Sarah-Lena die Schausteller-Tradition der Familie in vierter Generation fortsetzt. Zudem ist er der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart.