Bisher wurden dort sieben Kinder positiv getestet. Acht weitere wurden wegen positiv getesteten Geschwistern oder Eltern bereits in Quarantäne geschickt. Das Gesundheitsamt ordnete am Mittwochmorgen eine häusliche Quarantäne für alle Kinder im Kindergartenbereich bis mindestens Samstag, 22. Januar, an. Dann besteht die Möglichkeit, die Kinder freitesten zu lassen.