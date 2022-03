Coronavirus in Leonberg Einsatz im Krankenhaus endet für Soldaten

Sich auf vielfache Weise nützlich gemacht

Zwar handelt es sich bei den „helfenden Händen“, wie Kirchenbauer die Soldaten nennt, nicht um Sanitäter oder sonst medizinisch ausgebildete Kräfte. Deshalb durften die Männer von der Bundeswehr nicht bei der Pflege und Behandlung der Patienten anpacken. Darüber hinaus waren sie aus rechtlichen Gründen von weiteren speziellen Aufgaben ausgeschlossen. Dennoch konnten sich die Kameraden in den vergangenen Monaten auf vielfache Weise nützlich machen: unter anderem in der Ambulanz, in der Radiologie, in der Kinderklinik, in der Verwaltung, in der Logistik und sogar auf der Intensivstation. So brachten sie beispielsweise Gepäck vom Haupteingang zu den Patienten, die wegen des aktuellen Besucherstopps ihre Angehörigen nicht selbst empfangen durften. Sie verteilten Essen und transportierten Material. Sie beteiligten sich bei der Personenkontrolle am Eingang des Krankenhauses und gingen in der Verwaltung zur Hand.