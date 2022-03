Coronavirus in Leonberg Die Kultur startet wieder – mit neuen Formaten

Die Neue Musik hat in Leonberg Tradition. Seit einigen Jahren ist dieser besonderen Sparte deshalb eine kleine Konzertreihe im Rathaus gewidmet, die nun gebündelt als „out of the box kompakt“ am Wochenende 8. bis 10. April im Foyer des Leonberger Rathauses stattfindet. Der Name „out of the box“ steht für ein neues Klang-Raum-Erlebnis. Dabei wird die Musik immer mit einer visuellen Komponente verbunden.

Eine kleine Konzertreihe gebündelt

Katja Rohloff weiß, dass die Neue Musik ein Nischenprogramm ist. Es ist ihr dennoch ein Anliegen, sie den Menschen näher zu bringen – auch solchen, die damit vielleicht Berührungsängste haben. Sie arbeitet gemeinsam mit der Musikerin Nikola Lutz an der Reihe. „Wir experimentieren dabei ja auch“, sagt Rohloff. „Wir müssen dabei allerdings einen Modus finden, dass sich das Publikum noch wohlfühlt.“

Den Auftakt zu „out oft the box“ macht das Duo Krasis zusammen mit dem Studio Neue Musik der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart am Freitag, 8. April. Was die Absolventen und Studierenden interessiert, ist die jeweilige Wechselwirkung von Licht und Schatten, Musik und Lärm und die sich daraus ergebenden Kunstformen.

Am Samstag, 9. April, lädt die Cellistin Céline Papion ihre Kollegen Scott Roller, Hugo Rannou, Joseph Michaels, Jesse Ronneau und Felix Behringer zu einem Programm zwischen Neuer Musik und bildender Kunst ein. Das Trio nimmt mit seiner Musik Bezug auf Arbeiten von Paul Klee, Marcel Duchamp und Gerhard Richter, die auch zu sehen sein werden. Der Geiger Johannes Haase und der Videokünstler Tilman Rößler gestalten den dritten Konzertabend am Sonntag, 10. April.

Zum ersten Mal stehen die „Leonberger Theatertage“ vom 11. bis 22. Mai auf dem Kulturprogramm der Stadt. Zwölf Aufführungen sind im Theater im Spitalhof an jenen Tagen vorgesehen. Ein weiteres Stück wird im Galerieverein, in der Ausstellung mit Werken von Moritz Götze, zu sehen sein. Das ganze Programm ist im Internet auf www.leonberg.de/Theatertage zu finden.