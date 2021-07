Coronavirus in Leonberg auf dem Vormarsch Vielen gibt der Test eine gewisse Sicherheit

LeonbergDie Testpflicht in Leonbergs Kindertagesstätten, die über den 30. Juni hinaus bis zum 31. Juli verlängert wurde, erhitzt weiterhin viele Gemüter. Für diesen Weg hat sich die städtische Verwaltung entschieden, weil in Leonberg die Delta-Variante des Coronavirus bereits mehrfach nachgewiesen wurde. Neben zwei Schulen ist auch eine Kita betroffen. Zudem geht die Hälfte aller Infektionen im gesamten Kreis Böblingen auf die Stadt zurück. Von insgesamt 60 Infizierten im Kreis leben 27 in Leonberg – so war der Stand Mitte der Woche, als die Entscheidung getroffen wurde. Die Inzidenz in Leonberg lag am Freitag bei 49,9. Im Kreis Böblingen liegt sie bei 8,4. -