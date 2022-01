Auch Novavax soll angeboten werden

Im Januar ist die Impfstation in der Festhalle dreimal freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet und zwar am 7., 14. und 28. Januar. Zudem wird am Samstag, 22. Januar, von 10 bis 16 Uhr geimpft. Verabreicht wird gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) die Präparate der Firmen Moderna, Biontech und Johnson/Johnson. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich. Genesene können sich bereits einen Monat nach der Infektion impfen lassen. Boosterimpfungen sind drei Monate nach der letzten Impfung möglich. Sobald der Impfstoff der Firma Novavax zur Verfügung steht (was voraussichtlich Ende Januar der Fall sein wird), wird dieser mit angeboten. Zum Termin müssen der Impfausweis und ein Personalausweis mitgebracht werden. Wer keinen Impfausweis dabei hat, erhält eine Ersatzdokumentation, die in den Impfausweis oder zu den Akten geheftet werden kann.