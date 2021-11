Renningen - Die steigenden Inzidenzen führen dazu, dass wieder mehr Menschen sich impfen lassen wollen. Darauf reagiert auch Renningen. Am Montag, 15. November, kommt der Impfbus des mobilen Impfteams (DRK Tübingen) von 11.30 bis 16 Uhr auf den Campus des Berufsförderungswerks Schömberg in der Steinbeisstraße 30 in Renningen.