Coronavirus im Altkreis Leonberg Einkaufen ohne Maske? So liefen die ersten Tage

Maske vergessen? Den Impfnachweis? Seit dieser Woche kein Problem mehr. Nach bereits zwei Jahren Coronapandemie sind Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen wie 2G, 3G oder 2G-plus in Innenräumen gefallen. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. So muss beispielsweise in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen, in Bussen und Bahnen weiterhin die Maske getragen werden. Und grundsätzlich gilt das Hausrecht. So kann jeder Einzelhändler oder jeder Supermarkt selbst entscheiden, ob er die neuen Verordnungen umsetzen möchte oder auch nicht. Wie fällt die erste Bilanz aus? Wir haben uns im Altkreis umgeschaut.