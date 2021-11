Gleichzeitig verständigten sich die Beteiligten darauf, weitere individuelle Impfangebote und Sonderaktionen mit Ärzten in den Kommunen zu unterstützen. In der großen Kreisstadt Mühlacker ist sogar bereits eine „kleine Impfambulanz“ in Kooperation von Enzkreis-Kliniken und der Stadt in Planung. Sie werde so schnell als möglich in Betrieb gehen, kündigt Bastian Rosenau an.