Enzkreis - Bereits seit fünf Tagen in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Enzkreis unter 100. Wie das Landratsamt mitteilt, hebt der Enzkreis deshalb die erst am Karfreitag erlassene „Corona-Notbremse“ ab sofort wieder auf. Daher darf der Einzelhandel bis auf Weiteres wieder zum „Click&Meet“, also Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung, zurückkehren.