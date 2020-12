Coronavirus 50 Infizierte in Leonberger Pflegeheim

130 Fälle in neun Pflegeheimen im Kreis

Bislang sind nur zwei Wohnbereiche, also zwei Stockwerke, betroffen. Er rechne aber nicht damit, dass es dabei bleibt. Am Sonntag habe der Hausarzt, der auch das Pflegeheim betreut, alle übrigen Bewohner und Mitarbeiter getestet. Nach 42 bestätigten Fällen am Freitag, waren es am Montagnachmittag bereits 50. Nach Auskunft des Landratsamtes sind aktuell in neun Pflegeheimen insgesamt 130 Corona-Fälle bekannt.