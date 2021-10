Coronatests in Weil der Stadt Falsche Testergebnisse häufen sich

Grundsätzlich liefere kein diagnostisches Verfahren zu 100 Prozent zuverlässige Ergebnisse, bestätigt Florian Mader, Sprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. In Weil der Stadt liege die Quote der falsch positiven Tests bei rund 0,5 Prozent. Die Tests gelten aber nur zu 98,8 Prozent als zuverlässig. „Die falsch positiven Ergebnisse in Weil der Stadt liegen also weit unterhalb dessen, was statistisch erwartet werden kann, und somit innerhalb des Messtoleranzbereiches.“