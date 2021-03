Coronatests in Leonberg Lehrerin testet die ASG-Schüler

Beratend zur Seite steht dem Gymnasium eine hausärztliche Internistin aus einer Corona-Schwerpunktpraxis. „Ein positives Testergebnis ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion“, sagt sie. Es könne gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen und daher müsse bei einem positiven Test unbedingt zeitnah beim Haus- oder Kinderarzt oder in einer Corona-Schwerpunktpraxis ein normaler PCR-Test vorgenommen werden, rät sie. „Geplant ist am ASG zunächst eine Ausweitung der Testungen auf die Jahrgangsstufe 1, die ab der nächsten Woche wieder in den Präsenzunterricht kommt“, sagt Sandra Heyn, die seit August Schulleiterin am ASG ist.

Ein bis zwei Testungen pro Woche

Zukünftig soll es ein bis zwei Testungen pro Woche unter Anleitung in der Schule geben. Die Testung ist freiwillig und darf nur bei vorliegender Einverständniserklärung der Eltern beziehungsweise der volljährigen Schülervorgenommen werden, aber die Bereitschaft zur Selbsttestung ist riesig, freut sich die Schulleiterin. „Ich wollte mich diese Woche sowieso testen lassen, damit ich am Wochenende meine Oma zu ihrem Achtzigsten besuchen kann“, hat sie ein Gymnasiast wissen lassen.

„Ich bin mir sicher, dass diese Art der Selbsttestung zu noch mehr Sicherheit bei der weiteren Schulöffnung führt und daher ein Meilenstein hin zu einer wenn auch etwas anders gearteten Normalität ist“, sagt die Schulleiterin. „Von daher sind wir froh, dass wir die Testungen nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Schülerinnen und Schüler anbieten können.“