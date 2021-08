Coronatests in Leonberg Diese Teststellen haben geöffnet

Leonberg - Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist (3G-Regel), kann vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Für diese Menschen sind nur noch die grundsätzlichen Regeln wie Maskenpflicht, Kontaktdaten-Erhebung und Abstandsregeln bindend. Seit Montag ist die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft. Und die besagt: Wer in Clubs und Diskotheken feiern will, muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Für die meisten Aktivitäten wie etwa in allen anderen Bereichen der Kultur, Gastronomie oder körpernahen Dienstleistungen reichen Antigen-Schnelltests aus, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Doch welche Teststellen in Leonberg haben eigentlich noch geöffnet? Die Stadtverwaltung hat eine aktualisierte Liste veröffentlicht.